الهباش يبحث مع أمين عام رابطة العالم الإسلامي القضايا المشتركة

التقى قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، أمين عام رابطة العالم الإسلامي محمد بن عبد الكريم العيسى، في مقر الرابطة بمنطقة مشعر منى، وذلك على هامش أداء فريضة الحج، حيث تباحثا في القضايا المشتركة والأوضاع التي يمر بها العالم الإسلامي بشكل عام وقضية فلسطين على وجه الخصوص .

وأكد الهباش، خلال اللقاء، الموقف الفلسطيني المتمسك بالسلام العادل والشامل الذي أقرته الشرعية الدولية والمتمثل بإقامة دولة فلسطين المستقلة وكاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف، وإنهاء كافة مظاهر الاحتلال الإسرائيلي .

وأضاف ان القيادة الفلسطينية تعتبر أميركيا سافرا على الحقوق والثوابت الفلسطينية تدفع بالعالم نحو مزيد من التوتر والصراعات وتبتعد عن أي إمكانية لتحقيق السلام العادل والشامل، معتبرا أن قيام أميركا بإقامة مستعمرة لها في مدينة القدس تحت مسمى سفارة، هو انتهاك فاضح للقانون الدولي واحتلال لأراضي الآخرين واعتداء على حقوق شعب يناضل من اجل الحرية والاستقلال والعيش بكرامة.

من جهة أخرى طالب قاضي القضاة رابطة العالم الإسلامي وبما تمتلك من طاقات علمية وفكرية في كافة أنحاء العالم الإسلامي، بالمساهمة الفاعلة في صناعة الوعي الإسلامي بالقضية الفلسطينية ومركزيتها بالنسبة للمسلمين جميعا، وعلى أهمية قضية القدس بالذات قبلة المسلمين الأولى وثالث أطهر بقعة على وجه الأرض بعد الحرمين المكي والمدني، داعيا العلماء والمفكرين من الرابطة وغيرها من المؤسسات والجمعيات الإسلامية الى إحياء سنة حميدة لدى المسلمين بزيارة القدس والمسجد الأقصى، والمساهمة بحمايتها ودعم صمود أهلها الذين يواجهون خطر التهجير والتهويد بصدور عارية وبعزيمة تزيل الجبال بتأييد من الله العلي القدير .

من جانبه أكد العيسى أن الرابطة تعتبر القضية الفلسطينية قضيتها وقضية كل المسلمين من خلال الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها واللقاءات التي تجريها من فراعها المنتشرة مع كافة الفئات والمجتمعات في العالم سواء كانت إسلامية او غير إسلامية، مضيفا ان حل القضية الفلسطينية يجب أن يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف وأن ينعم الشعب الفلسطيني بالحرية والكرامة اسوة ببقية شعوب الأرض .