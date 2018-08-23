خلافات في حكومة الاحتلال بسبب "أعمال بناء" في أيام السبت

أثار قرار وزير المواصلات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بإلغاء أعمال بناء جسر للمشاة في منطقة تل أبيب، كان من المقرر أن تجري أيام السبت خلافات في داخل حكومة الاحتلال.

ويعتبر السبت يوم عطلة أسبوعية في دولة الاحتلال، تعارض الأحزاب الدينية الإسرائيلية أي أعمال خلاله خلافًا للأحزاب العلمانية.

وتخطط بلدية تل أبيب، لإقامة ممر للمشاة فوق طريق سريع يربط المدينة مع المدن الأخرى، وهو ما وضعها أمام 3 احتمالات، وهي تنفيذ أعمال البناء يوم السبت، حيث تكون حركة السيارات منخفضة نسبيًا، أو خلال ساعات الليل، أو إغلاق الشارع السريع أمام حركة السيارات حتى إقامة الجسر.

وقال رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، للصحفيين إن إغلاق الشارع السريع أمام حركة السيارات "غير منطقي وسيتم أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار".

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية (حكومية) إلى أن "الأحزاب الدينية الإسرائيلية تعارض تنفيذ أعمال البناء خلال أيام السبت، وتقترح تنفيذ هذه الأعمال خلال ساعات الليل ما تسبب بخلافات في داخل الحكومة".

ونقلت عن مصادر مهنية إسرائيلية لها علاقة بالمشروع، لم تسمها، قوله إنه "لا يمكن تنفيذ هذه الأعمال خلال ليالي الأسبوع العادية مثلما تقترح هذه الأحزاب".

وينتمي وزير المواصلات كاتس إلى حزب " الليكود" اليميني، الذي يتزعمه نتنياهو.

ويضم الائتلاف الحكومي، الذي يقوده نتنياهو خليطًا من الأحزاب الدينية والعلمانية اليمينية المتشددة.

وقال روبيرت إيلاتوف، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "إسرائيل بيتنا" الشريك في حكومة الاحتلال، إن "الليكود يرضخ المرة تلو الأخرى لإملاءات الأحزاب المتشددة دينيا، ولا يكترث بالجمهور العلماني".

في المقابل، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الخميس، عن وزيرة القضاء، إياليت شاكيد من حزب " البيت اليهودي"، قولها إنها تؤيد قرار وزير المواصلات الإسرائيلي "لأن إسرائيل دولة يهودية، وإن على الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار احتياجات المجتمع المتدين"، على حد قولها.

ولفتت الصحيفة إلى أنه كان من المقرر استكمال أعمال البناء خلال 6 أيام سبت؛ بدءا من نهاية شهر أغسطس/ آب الجاري.

ولكن رئيس بلدية تل أبيب، رون خولدائي، قال لهيئة البث الإسرائيلية، إن قرار وزير المواصلات الإسرائيلي "ناجم عن دوافع سياسية".

وذكرت هيئة البث، أن الكنيست سيعقد جلسة استثنائية خلال عطلته الصيفية لمناقشة قرار وزير المواصلات دون تحديد موعد انعقاد الجلسة.

وكثيرا ما تبرز خلافات في أوساط حكومة الاحتلال ما بين الأحزاب الدينية، والعلمانية.

ويحاول نتنياهو، الساعي للحفاظ على بقاء حكومته، التوصل إلى حلول وسط ما بين هذه الأحزاب.