الأحمد يكشف عن مقترح لدفع رواتب موظفي "حماس" في غزة

كشف مسؤول بارز في حركة فتح عن مقترح قدم مؤخراً لدفع رواتب موظفي "حماس" في قطاع غزة.

وقال عزام الأحمد عضو اللجنتين المركزية لحركة فتح والتنفيذية لمنظمة التحرير إن هناك مقترح قدم لدفع رواتب موظفي "حماس" في غزة، إلا أن القيادة الفلسطينية رفضته بعد أن عرض عليها.

وأضاف الأحمد في لقاء مع تلفزيون فلسطين مساء السبت الماضي:" أبلغونا رسمياً أنه يمكن دفع رواتب موظفي حماس من خلالكم وإذا لم توافقوا يمكن دفعها عن طريق إسرائيل أو عن طريق نيكولاي ملادينوف منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط".

وتساءل الأحمد: "ما علافة إسرائيل في رواتب موظفي حماس في غزة؟".

وأوضح الأحمد أن القيادة الفلسطينية أبلغت رسمياً بمقترح دفع رواتب موظفي حماس عن طريق أحد أطراف اتفاق التهدئة".

وبين الأحمد أن القيادة الفلسطينية أبلغت جمهورية مصر العربية رسمياً بهذا المقترح.