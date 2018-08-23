نتنياهو يتمسك بمطلب الاعتراف الأمريكي بالسيادة على الجولان

قال رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو إنه من "المستحيل" أن يتنازل عن مطلبه للولايات المتحدة الأمريكية بالاعتراف بالسيادة "الإسرائيلية" على مرتفعات الجولان السورية المحتلة.

وقال نتنياهو، في تصريح وزعه مكتبه على وسائل الإعلام اليوم الخميس، "لن أتنازل عن توقعاتنا بأن تعترف الولايات المتحدة الأمريكية بالسيادة "الإسرائيلية" على الجولان".

وردا على سؤال لأحد الصحفيين قال نتنياهو لدى مغادرته "إسرائيل" اليوم إلى ليتوانيا، "هل يعقل أن أتخلى عن هذا الأمر؟ مستحيل".

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون قال لوكالة (رويترز) للأنباء أمس الأربعاء إن" إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تناقش احتمال اعتراف الولايات المتحدة بسيادة "إسرائيل" على هضبة الجولان".

وسبق لنتنياهو أن قال في الأشهر الماضية إنه يطالب الولايات المتحدة الأمريكية بالاعتراف بالسيادة "الإسرائيلية" على الجولان.

وكانت "إسرائيل" احتلت مرتفعات الجولان السورية في حرب 1967 التي احتلت خلالها أيضا الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة.

وفي العام 1981 قررت "إسرائيل" ضم مرتفعات الجولان وهو ما رفضته سوريا مصرة على وجوب استعادة هذه المنطقة الحيوية.

وبموجب قرارات الأمم المتحدة فإن مرتفعات الجولان هي منطقة محتلة.