برنامج أهل الخير يوزع لحوم الأضاحي على الفقراء

وزع "برنامج أهل الخير" لحوم الأضاحي على الأسر الفقيرة والمستورة في جميع محافظات قطاع غزة، على مدار يومي عيد الأضحى المبارك.

وأوضح الإعلامي عماد نور، مقدم البرنامج عبر أثير إذاعة صوت القدس، أن البرنامج أطلق حملة توزيع أضاحي العيد، وحظي بتبرع سخي من الفلسطينيين المقيمين في الخارج، المحبين لوطنهم الأم وبلدهم فلسطين وخاصة قطاع غزة الذي يعاني ويلات الحصار الإسرائيلي والفقر والبطالة.

ولفت إلى أن التوزيع شمل خمسمائة أسرة في محافظات قطاع غزة، حيث خصص اليوم الثاني من أيام عيد الأضحى لمحافظتي غزة والشمال، فيما خصص اليوم الثالث من العيد لمحافظات الوسطى وخانيونس ورفح.

الجدير ذكره، أن برنامج أهل الخير، يهدف إلى مساعدة الأسر الفقيرة والمعوزة، وساهم في إدخال الفرحة والبهجة على آلاف الأسر في قطاع غزة، وصولاً إلى بناء منازل للعديد من الحالات الصعبة.

الإعلامي عماد نور يشرف على توزيع لحوم الأضاحي على الأسر الفقيرة



