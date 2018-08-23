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محكمة الاحتلال تمدد اعتقال الأسيرة لمى خاطر للمرة السابعة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:12 - 23 اغسطس 2018
لمى خاطر تودع ابنها قبل اعتقالها من قبل الاحتلال الاسرائيلي لمى خاطر تودع ابنها قبل اعتقالها من قبل الاحتلال الاسرائيلي
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قال محامي نادي الأسير، فراس الصباح، اليوم الخميس، ان المحكمة العسكرية التابعة للاحتلال في "عسقلان"، مددت اعتقال الأسيرة لمى خاطر (42 عاما) من محافظة الخليل، للمرة السابعة على التوالي ولمدة سبعة أيام بذريعة استكمال الإجراءات القضائية.

وبين نادي الأسير في بيان له، أن الأسيرة خاطر تتعرض لتحقيقٍ قاسٍ ومتواصل في معتقل "عسقلان" منذ تاريخ اعتقالها في 24 من تموز/ يوليو 2018.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال وجهت عدة تهم للأسيرة خاطر؛ ورغم قسوة التحقيق وما رافقه من ضغوط وتهديدات لا تزال متواصلة بحقها، إلا أن الأسيرة خاطر ترفض الاعتراف بالتهم الموجهة لها.

من الجدير ذكره أن الأسيرة خاطر متزوجة ولها خمسة أبناء.

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