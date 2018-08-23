موسكو تتوعد بالرد على العقوبات الأمريكية الجديدة

توعدت موسكو باتخاذ إجراءات جوابية ضد العقوبات الأمريكية الجديدة، وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن العقوبات الأمريكية الأخيرة، التي فرضت على روسيا، لن تبقى دون رد.

وعن الإجراءات التي من الممكن أن تتخذها موسكو، أشار ريابكوف إلى أن روسيا ستسرع العمل على تقليص اعتمادها على العملة الأمريكية في التعاملات التجارية، وقال: "لقد حان الوقت للانتقال من الكلمات إلى الفعل، سنتخلى عن الدولار كأداة في التسويات التجارية، ولحسن الحظ إن ذلك يحدث، وسنعمل على تسريع ذلك".

وأضاف ريابكوف خلال مقابلة مع مجلة "ميجدونارودنايا جيزن" أن موسكو إضافة إلى ذلك يجب أن تتخذ إجراءات جوابية أخرى، حيث قال إن "العقوبات الأمريكية يجب ألا تبقى دون رد في ظل المنطق والعقل الموجودين حاليا في الولايات المتحدة، إذ أن غياب الرد المباشر على التحديات يفسر على أنه ضعف".

وأكد ريابكوف أن الرد الروسي على العقوبات الأمريكية يجب أن يزيد من قوة تحمل اقتصاد البلاد، ويحرره من الاعتماد على العملة الأمريكية.

كذلك جدد المسؤول الروسي خلال حديثه التأكيد على عدم جدوى اتباع سياسة العقوبات ضد روسيا، مشيرا إلى أن الضغط على موسكو لن يؤتي ثماره، وقال "إنهم لا يتقبلون المنطق الطبيعي، فهم يعتقدون أن روسيا ستقدم تنازلات عاجلا أو آجلا إذا تم الضغط عليها، وستنفذ ما تريده واشنطن، وتتخلى عن استقلالية سياستها الخارجية، إن هذا مستحيل تماما".

وجاءت تصريحات ريابكوف بعدما فرضت واشنطن الأسبوع الجاري عقوبات جديدة على موسكو.