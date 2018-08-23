زيدان مرشح لخلافة أليغري بتدريب يوفنتوس

أفادت تقارير صحفية، بأن المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، مرشح لقيادة فريق يوفنتوس الإيطالي بالموسم الكروي المقبل.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي نقلًا عن تقارير إسبانية، أن زيدان يعد المرشح الأبرز لخلافة الإيطالي ماسيمليانو أليغري، المدير الفني ليوفنتوس في الموسم المقبل حال فشل الأخير في الفوز بدوري أبطال أوروبا.

وأشار إلى أن انضمام كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس، رفع من أسهم زيدان، ليكون مدربًا للبيانكونيري، حال قرر المدرب الإيطالي الرحيل أو إذا فشل في الفوز بدوري الأبطال.

ووفقًا لصحف إسبانية، فإن زيدان رفض عددًا من العروض بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الصيف، كما أنه ارتبط بتدريب مانشستر يونايتد خلفًا للبرتغالي جوزيه مورينيو.

وكان أليغري قد كشف هذا الصيف عن رفضه فرصة لتدريب ريال مدريد الإسباني، حيث أكد أنه قرر احترام وعده لإدارة البيانكونيري بالاستمرار مع الفريق.