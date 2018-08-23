مصرع مواطن واصابة 15 آخرين في انقلاب حافلة في بيت لحم

لقي مواطن مصرعه صباح اليوم الخميس، وأصيب 15 آخرون في حادث سير ذاتي لحافلة صغيرة، شرق بلدة السواحرة في القدس المحتلة.

وأفاد الناطق الاعلامي باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي ارزيقات، أن سائق الحافلة التي كانت تسير من مدينة بيت لحم باتجاه مدينة طولكرم، فقد السيطرة على الحافلة، مما أدى إلى انقلابها، في منطقة وادي الجير شرق بلدة السواحرة.

وأضاف: وصلت إلى المكان طواقم الاسعاف والدفاع المدني وخبراء الحوادث، وتم إخلاء المصابين من المكان ونقلهم إلى المستشفيات، وفتح تحقيق في الحادث.

يشار إلى أن هذا الحادث الثاني الذي يقع خلال عيد الأضحى المبارك، حيث لقي مواطن مصرعه وأصيب أربعة اخرون في اول أيام العيد في حادث سير مروع.