مذيعة ألمانية تؤدي مناسك الحج

شهد موسم الحج هذا العام ظهور المذيعة الألمانية الشهيرة كريستيانا باكر وهي تؤدي مناسك فريضة الحج.

واعتنقت المذيعة الألمانية باكر الدين الاسلامي عام 1994 بعدما التقت برئيس الوزراء الباكستاني عمران خان عام 1992 حيث كان خان وقتها رياضيا يمارس لعبة الكريكيت.

واشتهرت كريستيانا بتقديمها برنامج غنائي على قناة "إم تي في" التي تُعد أشهر القنوات المتخصصة في الموسيقى عالميًا، لكنها توقفت بعد اعتناقها الإسلام وفي عام 1996 وحتى 1998 عملت في البرنامج اليومي الثقافي "ذا تيكت إن بي ي" عبر شاشة "إن بي ي أوروبا".

لكن المذيعة الألمانية غابت لعدّة سنوات عن الشاشات، ليشهد عام 2009 عودة جديدة لها عبر برنامج "الرحلات" على شاشة قناة "ترافل"، وبرنامج آخر عن الأديان.

يُذكر أن كريستيانا تُعرف بعدم ارتداءها للحجاب، ورغم ذلك فهي تدعم حرية النساء في ارتداء الحجاب وتقول في هذا الأمر: "لا يجب اضطهاد المرأة لارتدائها الحجاب.. وإنما لابد من احترام قرارها".

وقالت كريستيانا من داخل الحرم: "كانت رحلتي حياتي طويلة.. عملت كمذيعة، والتقيت نجوم موسيقى الروك، واستضفت العروض الموسيقية على شاشة MTV الأوروبية، وبعد سنوات اعتنقت الإسلام، والحمد لله وجدت نفسي في مكة".

وفي حديثها عن مناسك الحج، أضافت: "عند الطواف مع الحُجاج، منهم من ينشد أناشيد، ومنهم من يغني ترانيم أخرى، ولا يمكن إلا أن تتفاعل مع مشهد الناس من كل لون وكل عمر".