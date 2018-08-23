الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري يوسف اللحام للمرة الرابعة

جددت سلطات الاحتلال الاعتقال الاداري للشيخ يوسف اللحام (41 سنة) من سكان مخيم الدهيشة لمدة 6 أشهر اخرى للمرة الرابعة على التوالي، وقد صادق قاضي عسكري في محكمة عوفر العسكرية على قرار التجديد معتمدا على ما يسمى بالملف السري دون السماح له او لمحاميه الاطلاع على بنوده بدعوى الحفاظ على مصادر المواد الواردة فيه الا ان ممثل النيابة العسكرية اكتفى بالقول على انه يمثل خطرا على امن المنطقة التي يعيش فيها مدعيا انه أحد قياديي حركة حماس.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلته قبل نحو سنة ونصف وهو أحد نشطاء العمل الاجتماعي والتطوعي في المخيم وسبق ان شغل امام مسجد مخيم الدهيشة الكبير لعدة سنوات، وقد استهدفته قوات الاحتلال الاسرائيلي مرارا في العديد من الاعتقالات اذ سبق وان امضى اكثر من 14 عاما من بينها نحو ثماني سنوات في الاعتقال الاداري الذي كان يتكرر بفترات قريبة على بعضها البعض.