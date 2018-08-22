نهفات عيد الأضحى.. "ممنوع فتح الثلاجة" بأمر عسكري من "ست الكل"

حظيت وسائل التواصل الاجتماعي بنصيبها من نهفات عيد الأضحى المبارك، فقد تناقل المغردون عادة الأهالي حيث كتب أحدهم "في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك كالعادة يتم استيراد الاخوات وتصدير الكناين".

الكثير من المواقف والمشاهد تداولها نشطاء التواصل الاجتماعي معبرين عن فرحتهم بالعيد، ففي محافظة خان يونس هرب عجل شراري ما أثار حالة من البلبلة وهم يلاحقون العجل بين الشوارع.

وكما، أن «النهفات» لها مزايا إيجابية كالضحك والتفريغ النفسي فلها تداعيات خطيرة، فقد أصيب العشرات من الفلسطينيين بجراح نتيجة مهاجمة العجول للمواطنين ونتيجة الذبح الخاطئ، واقتراب من الأضاحي.

وتداول نشطاء التواصل في غزة صورة لثلاجة مربوطة أبوابها بحبل متين (في إشارة لعدم فتح أبواب الثلاجات لحفظ اللحوم في ظل استمرار انقطاع التيار الكهربائي مدة تصل 14 ساعة متواصلة).

الناشط إيهاب النزلي كتب عبر صفحته على "تويتر": "عاجل تنويه صافرات الإنذار تدوي في جميع مطابخ غزة بسبب وضع اللحمة في طناجر الضغط".

أما أسامة العودات فكتب: "معلاق، قهوة ، معمول ، حلو ، منسف ، حلو ، قهوة ،معموووووول ، حلو ، تسخين منسف ، قهوة ، مخلوطة ، معمول ، حلو ، معمول ، قهوة ، صاجيه ، معمول ، قهوة ، مشاوي ، مخلوطة ، ببسي ، ببسي ، قهوة ، مخلوطة.. وآخر شي بروح على البيت مريض وحالته وحالة ، وبتحكيله امه: "حسدوك لانك مشخّص".

وغرد أبو علي: قاعدين في البيت ولا حجوا ولا صلوا العيد، ولا ضحوا ولا خرجوا من بيوتهم يعيدوا علي الناس وشايلين الهم، ومشيليين أهاليهم الطين، وفي الآخر جايين يسألوا هو العيد فين؟".

وتداول نشطاء التواصل صورة قديمة لمجموعة من الأطفال يمسكون رأس عجل، وفي المقابل صورة حديثة لذات الأطفال.





