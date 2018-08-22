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عريقات: لا معنى لدولة فلسطين دون القدس عاصمة لها

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 22:14 - 22 اغسطس 2018
الدكتور صائب عريقات مسؤول دائرة المفاوضات في منظمة التحرير 1 الدكتور صائب عريقات مسؤول دائرة المفاوضات في منظمة التحرير 1
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قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، "لا ثمن للقدس، ولا معنى أن تكون دولة فلسطين دون أن تكون القدس الشرقية بالحرم القدسي الشريف وكنيسة القيامة وبلدتها القديمة وأسوارها عاصمة لها.

جاء ذلك في رده على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومستشاره للأمن القومي جون بولتون حول إسقاط ملف القدس من طاولة المفاوضات.

وأضاف أن "على ترمب وبولتون ونتنياهو أن يفهموا أن لا سلام دون أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين على حدود 1967، وأن على الذين يبشرون بميناء في قبرص ومطار في إيلات، وتخفيف حصار، أن يدركوا أنهم إنما ينخرطون مع نتنياهو وترمب بما يطرحانه من ثمن بخس للقدس وللدولة الفلسطينية المستقلة، وهذا ما يسمى صفعة العصر، وهذا إلى سقوط وزوال تماما كالذين يروّجون له وينخرطون به مهما بلغ ارتفاع منسوب أكاذيبهم واستخدامهم لشعارات المقاومة والدين لتمرير صفقة القرن وتدمير المشروع الوطني الفلسطيني".

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