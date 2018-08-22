مقربو ترامب يقتحمون شرقي القدس برفقة كبار المستوطنين

كشفت صحيفة يديعوت العبرية، مساء اليوم، أن كبار الإدارة الامريكية التي يرأسها الرئيس الامريكي دونالد ترامب قاموا بجولة لما يسميها المستوطنين" مدينة دافيد " شرقي القدس المحتلة القريبة من حي سلوان.

ووفق الصحيفة فقد تضمن الوفد الأمريكي مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون والسفير الأمريكي في "إسرائيل" دافيد قريدمان

وذكرت أن جمعية "العاد" المسؤولة عن الاستيطان في القدس أقامت على شرفهم وجبة عشاء شارك فيها أيضا رئيس الأمن القومي "الإسرائيلي" مئير بن شبات والسفير الإسرائيلي في أمريكا رون درمر، ومسؤولين إسرائيليين.