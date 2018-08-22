فلسطين تواجه سوريا في دور الــ16 لمنافسات كرة القدم

يواجه منتخبنا الأولمبي شقيقه السوري، غداً الخميس عند الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت القدس، على ملعب "بيكاسي" الذي استضاف مباريات المنتخب في دور المجموعات.

وكان منتخب فلسطين تأهّل للدور الثاني بعدما حلّ وصيفاً في مجموعته خلف المتصدّر إندونيسيا مستضيف البطولة، حيث تمكن من جمع 8 نقاط، من انتصارين على المستضيف إندونيسيا ولاوس، وتعادلين أمام هونغ كونغ والصين تايبيه.

ووصل منتخب سوريا إلى الدور الثاني بعد أن جمع 6 نقاط، من انتصارين على الإمارات وتيمور الشرقية، وخسارة أمام منتخب الصين الذي تصدّر المجموعة بالعلامة الكاملة.