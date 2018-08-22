الحساينة يتفقد حجاج فلسطين في مشاعر منى

زار وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة مخيمات حجاج فلسطين في مشاعر منى بمكة المكرمة وتفقد أحوالهم واطمأن عليهم.

وشكر الوزير الحساينة باسم الرئيس محمود عباس ورئيس الوزارء رامي حمد الله المملكة العربية السعودية والملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان على الجهود الكبيرة التي تبذلها الشقيقة المملكة السعودية في خدمة ضيوف الرحمن خلال أدائهم مناسك الحج.

والتقى الحساينة خلال زيارتهم جموع الحجاج من الضفة وغزة والقدس واطمأن على أحوالهم خلال تأديتهم مناسك الحج، مثمنا جهود وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ولجان الحج المشرفة على خدمة ضيوف الرحمن.