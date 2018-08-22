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مصرع طيارين أردني وأمريكي سقطت مروحيتهما في أمريكا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:03 - 22 اغسطس 2018
توضيحية توضيحية
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أعلن الجيش الأردني، اليوم الأربعاء، مصرع أحد طياريه إلى جانب طيار أمريكي، نتيجة سقوط مروحيتهما أثناء رحلة تدريبية في الولايات المتحدة.

ونقل الجيش، على موقعه الرسمي، عن مصدر وصفه بـ "المسوؤل"، قوله إن الملازم أول الطيار أحمد علي محمد خليف الخوالدة، قتل نتيجة تعرض طائرته العمودية من نوع "ليتل بيرد"، لحادث سقوط خلال رحلة تدريبية في ولاية تكساس، حنوبي الولايات المتحدة الأمريكية.

واستدرك "كما توفي في الحادث معه طيار أمريكي".

وأشار إلى أنه "تم تشكيل هيئة تحقيق مشتركة من الجانبين الأردني والأمريكي للوقوف على أسباب الحادث".

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