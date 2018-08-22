"عجل شراري" يهرب من الذبح ويحول المكان لحلبة مصارعة بخان يونس

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من المشاهد الطريفة لبعض الأضاحي التي تهرب من الذبح وتثير فوضى في المناطق التي تهرب منها خلال عيد الأضحى المبارك.
من بين تلك المشاهد هروب عجل من الذبح وتحويله المكان إلى حلبة مصارعة ثيران جنوب القطاع
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