توجّه صهيوني لتسليح نصف مليون "إسرائيلي"

كشفت مصادر عبرية النقابَ عن تعديلات أقرها ما يسمى وزير الأمن الداخلي "الإسرائيلي" جلعاد أردان، تخفف من شروط ومعايير منح رخص حيازة السلاح لـ"الإسرائيليين".

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الأربعاء، أن هذه التعديلات التي بُدئ العمل بها، ستمكن نصف مليون "إسرائيلي" من الحصول على رخصة سلاح شخصي.

ونقلت الصحيفة عن أردان قوله: إن "الكثير من الإسرائيليين تمكنوا من إحباط عمليات نفذها مهاجمون (فلسطينيون) منفردون"، على حد زعمه.

وبحسب الصحيفة؛ فإن التعديلات الجديدة ستمكّن مئات آلاف الجنود المسرحين من الوحدات القتالية من الحصول على رخصة حيازة وحمل السلاح.

كما أنه لن يطلب من الضباط والنقباء تسليم رخصة حيازة السلاح (العسكرية) ولا تسليم السلاح العسكري بعد تسريحهم من الخدمة في الاحتياط.