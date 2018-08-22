منظمة التحرير: تصريحات ترامب بشأن القدس لا قيمة لها

دانت منظمة التحرير الفلسطينية، التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجر الأربعاء، في ولاية فرجينيا، واعتبرتها “لا قيمة لها”، طبقاً لما ذكرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا” اليوم .

وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، ورئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في المنظمة أحمد التميمي، إن التصريحات التي أدلى بها ترامب، والتي أكد فيها انه تم إزالة قضية القدس عن طاولة المفاوضات، “هي استمرار للسياسة الأمريكية المنحازة لإسرائيل، واستمرار للأوهام التي تعيشها الإدارة الأمريكية المتمثلة بإمكانية تطبيق صفقة القرن بدون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية، في أية تسويات مستقبلية”.

وأردف التميمي: “لا نعلم عن أي مفاوضات يتحدث ترامب، فالقدس متربعة في قلوب شعبنا الفلسطيني، والشعوب العربية والاسلامية، وإذا استطاع أن يزيلها عن طاولة المفاوضات، فلن يستطيع إزالتها من هذه القلوب”.

وأكد موقف قيادة السلطة وفي مقدمتها الرئيس محمود عباس الرافض بشكل مطلق لـ”صفقة القرن”، ولكامل السياسة الأمريكية المتعلقة بحل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، مشدداً على أن الإدارة الأمريكية لن تجد فلسطيني واحد يوافق على سياساتها.