إيران تكشف عن أول طائرة مقاتلة محلية الصنع

أعلن رئيس منظمة الصناعات الجوية الايرانية امير بني طرفي بان الطائرة المقاتلة التدريبية الايرانية "كوثر" هي أسرع من الصوت وذات منظومات متطورة.

وفي تصريح ادلى به لمراسل وكالة انباء "فارس" قال بني طرفي بان المقاتلة "كوثر" مزودة بمنظومات "Avionic" (الطيران الالكتروني) والتحكم بالنيران من الجيل الرابع.

واوضح بان الطائرة المقاتلة "كوثر" التي ازيح الستار عنها صباح اليوم تختلف عن الطائرة التدريبية "كوثر 88" التي ازيح الستار عنها قبل اعوام.

وقال رئيس منظمة الصناعات الجوية الايرانية، في الرد على سؤال لمراسل وكالة انباء "فارس" على هامش مراسم ازاحة الستار عن الطائرة المقاتلة "كوثر"، ان الطائرة التي ازيح الستار عنها اليوم هي مقاتلة /تدريبية أسرع من الصوت باسم "كوثر" وان جميع منظوماتها متطورة ومحلية الصنع وحلقت بايعاز من رئيس الجمهورية.

واضاف، ان الطائرة التدريبية (العسكرية) "كوثر 88" التي ازيح عنها الستار سابقا هي للاغراض التدريبية فقط وان سرعتها اقل من سرعة الصوت.







