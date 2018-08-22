محاكمة جنائية لمن يرفع علم فلسطين بأراضي الداخل



ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" ان مشاورات اجراها اعضاء في الكنيست الاسرائيلي مع كبار مسؤولين حكوميين، حصدت الدعم الحكومي بالموافقة على طرح مشروع قانون السجن لمن يرفع علم فلسطين داخل الاراضي المحتلة عام 1948.

وهدد عضو الكنيست عنات بركو حسب الموقع الاخباري المذكور، بمحاكمة جنائية والسجن لمدة عام لمن يرفع علم فلسطين في شوارع الداخل المحتل. جاء التهديد بمشروع "القانون" على اثر التظاهرة الضخمة التي نظمها اهالي الداخل قبل اسبوعين رفضا وتنديدا بما يسمى "قانون القومية" رفعوا خلالها اعلام فلسطين وسط مدينة تل ابيب.