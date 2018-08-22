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خاتمي يتوعد باستهداف "إسرائيل" حال شن هجمات أمريكية على طهران

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:51 - 22 اغسطس 2018
الخطيب الايراني المشهور أحمد خاتمي الخطيب الايراني المشهور أحمد خاتمي
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 حذر الخطيب الإيراني المشهور احمد خاتمي الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، من أنها إذا هاجمت إيران فسيتم استهداف حلفائها في المنطقة بما في ذلك إسرائيل.

وأوضح خاتمي خلال خطبة صلاة عيد الاضحى التي أقيمت صباح اليوم الاربعاء في العاصمة الايرانية طهران، ان تكلفة اي حرب محتملة لأميركا ضد ايران ستكون باهظة، مضيفا أميركا تعلم بأن تكلفة الحرب في حال اعتدائها على ایران سوف لن تقتصر عليها لوحدها بل ستشمل أيضا حليفتها "اسرائيل" الغاصبة لفلسطين.

واشار خاتمي أن ايران لن تتفاوض مع أميركا، قائلاً "انظروا كيف تعاملت اميركا مع الاتفاق النووي؟ فإن جميع رؤساء الولايات المتحدة كانوا يسعون للتفاوض مع الجمهورية الاسلامية الايرانية، إلا ان النتيجة كما ترون اليوم."

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