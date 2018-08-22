ارتفاع درجات الحرارة في ثاني أيام العيد

يكون الجو اليوم الأربعاء، ثاني أيام عيد الأضحى، غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج

وغداً الخميس غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

أما الجمعة يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج .