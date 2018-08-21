موسكو: نرد ونواصل الرد على العقوبات الأمريكية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو ترد وتعتزم مواصلة الرد على العقوبات الأمريكية بأسلوب لا يضر بمصالح روسيا.

أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، أن روسيا ترد وتعتزم مواصلة الرد على العقوبات الأمريكية بأسلوب لا يضر بمصالح روسيا.

وقال ريابكوف في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية: "سنواجه النهج العنيد والعدواني للأمريكيين في التعامل مع المشاكل الثنائية والدولية بعمل هادئ ومنهجي ضمن أجندة بناءة، نحن نرد وسنواصل الرد على العقوبات بأسلوب لا يضر بمصالحنا".

وأشار ريابكوف، إلى أنه لا توجد أي أدلة تبرر فرض هذه العقوبات.

وتابع: "الذريعة التي استخدمها الأمريكيون اليوم زعمهم انتهاكنا للقيود التي فرضوها على تصدير المشتقات النفطية لكوريا الشمالية وقضية "القرصنة الإلكترونية.."، وأشار إلى أنه "لا توجد أي أدلة أو مبررات (على فرض العقوبات)، ولا شيء سوى التلميحات الخبيثة".

يذكر أن الولايات المتحدة أدرجت في وقت سابق من اليوم شركتين روسيتين و6 سفن على قائمة العقوبات المرتبطة بكوريا الشمالية، بالإضافة لإدراج مواطنين روسيين وشركتين روسية وسلوفاكية على قائمة العقوبات المرتبطة بالقرصنة. كما أعلنت الخارجية الأمريكية أن واشنطن تعتزم تشديد العقوبات ضد روسيا إن لم تغير سلوكها.