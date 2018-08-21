فينغر يكشف وجهة هنري المقبلة

لا يتعجل أرسين فينغر العودة إلى التدريب، لكن مدرب أرسنال السابق قال إن المهاجم الفرنسي السابق تييري هنري يرغب في قيادة نادي بوردو الفرنسي.

وقرر النادي المنتمي لدوري الدرجة الأولى الفرنسي إيقاف مدربه جوس بويت منذ أيام بسبب تعليقه حول سياسة التعاقدات بالنادي، بعد بيع المهاجم جايتان لابورد إلى مونبلييه.

وقال فينغر لصحيفة كورس ماتن الفرنسية "نعم هو (هنري) يريد هذا المنصب. هو ذكي ويملك الإمكانيات".

وأضاف "السؤال الوجودي الذي نسأله لأنفسنا دائما يتعلق بمدى استعداداتنا للتضحية بحياتنا للتدريب على المستوى الاحترافي".

وأنهى فينغر في مايو/أيار الماضي مسيرة امتدت على مدار 22 عاما في تدريب أرسنال.

ولعب هنري تحت قيادة فينغر في النادي اللندني بينما أصبح مساعدا لمدرب بلجيكا في 2016 وضمن الجهاز الفني للمنتخب الذي بلغ ما قبل نهائي كأس العالم.