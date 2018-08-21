مستوطنون يعطبون إطارات مركبة ويخطون شعارات عنصرية جنوب نابلس

أعطب مستوطنون اليوم الثلاثاء، إطارات مركبة وخطوا شعارات عنصرية في عينابوس جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مسوطنين أعطبوا أربعة إطارات لمركبة المواطن نهاد ناجح صباح من عينابوس وخطوا شعارات عنصرية في المنطقة.

يذكر أن المستوطنين صعدوا من اعتداءاتهم خلال الأسبوع الأخير حيث أصيب أربعة مواطنين، فجر الأحد، بجروح عقب إلقاء مستوطنين الحجارة على مركبتهم جنوب نابلس، فيما اقتلع آخرون عشرات أشتال الزيتون، ودمروا أشجارا معمرة في قرية رأس كركر غرب رام الله، واعتدوا مساء السبت، على أرض المواطن خالد سمحان في منطقة جبل المغتمة شمال القرية، واقتلعوا 70 شتلة زيتون، ودمروا أخرى معمرة، كما خطوا شعارات عنصرية باللغة العبرية على بئر ماء في الأرض ذاتها.

وكان مستوطنون قطعوا عشرات أشجار الزيتون في عرابة جنوب جنين، وحطموا فجر الجمعة، 200 شجرة زيتون في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.