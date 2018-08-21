بيت لحم: الاحتلال يصادق على تحويل أراض زراعية إلى سكنية لأغراض استيطانية

صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على تحويل أراض زراعية في بلدة الخضر جنوب بيت لحم إلى سكنية للمستوطنين.

وقال ممثل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، إن الاحتلال ومن خلال ما يسمى "الإدارة المدنية" صادق على تحويل نحو 100 دونم من أراض زراعية في منطقة "عين القسيس" غرب الخضر الى أراض سكنية للمستوطنين، لإقامة وحدات استيطانية جديدة في مستوطنة "دانيال" الجاثمة على أراضي المواطنين.

وأكد بريجية أن هذه السياسة التعسفية تمثل نوع من التحايل والتمييز والظلم في الوقت الذي يمنع فيه الفلسطينيون من البناء فيها.