إيران تكشف عن مقاتلة حربية محلية الصنع

كشفت إيران عن أول مقاتلة صنعت محليا بنسبة 100% مزودة بمنظومات متطورة، وأطلق عليها اسم "كوثر"، بحسب ما نقلته وكالة تسنيم الإيرانية.

وأضافت الوكالة أن الطائرة الجديدة التي صنعها متخصصون في منظمة الصناعات الجوية في وزارة الدفاع، كشف عنها خلال معرض عسكري بمناسبة يوم الصناعات الإيرانية بحضور الرئيس الإيراني حسن روحاني، الذي ظهر جالسا في قمرة قيادتها.

ووفق المصدر نفسه، تتمتع "كوثر" بخصائص متطورة، أبرزها منظومات الخرائط المتحركة ورادار متطور متعدد المهام لتوجيه إطلاق النار، إضافة إلى توفرها على منظومات للخرائط الذكية وشبكة رقمية متوافقة مع الجيل الرابع.

وقال التلفزيون الرسمي إن الطائرة -وهي ذات مقعدين-وأجرت طلعات تجريبية ناجحة، وبث مشاهد لها وهي مدرج للقيام بأول طلعة علنية استعراضية لها.

وكان وزير الدفاع أمير حاتمي أعلن السبت الماضي عن الطائرة، موضحا أنه سيتم الكشف عنها الأربعاء، ولم يقدم الوزير الإيراني سوى تفاصيل قليلة عن المشروع، مركزا تصريحاته على جهود إيران لتطوير دفاعاتها الصاروخية.