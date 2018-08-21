المسلمون يحيون #عيد_الاضحى_المبارك على طريقتهم الخاصة

استقبل المسلمون في أنحاء العالم كافة عيد الأضحى المبارك كلٌ على طريقته الخاصة وهذا ما ظهر جلياً خلال تغريد النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي على هتشاغ #عيد_الاضحى_المبارك الذي تصدر قائمة الأعلى تداولاً في مواقع التواصل خلال اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك.

فكثيراً من التغريدات كانت رسمية حيث قُدمت التهاني والتبريكات بين المسلمين وبالدعاء على أن يُعيده الله علينا باليمن والبركات، حيث كتب أحد النشطاء " جعل الله عيدكم فرحة بأعمال قُبلت، وذنوب مُحيت، ودرجات رُفعت، ورقاب عُتقت".

ومن النشطاء من أحيا عيد الأضحى المبارك في استذكار من هم تحت التراب وكتب أحدهم: "جاء العيد وأبي في أحضان القبر، وفي ذاكرتي صوته، وفي قلبي ألم فقدانه، رحم الله فقيد قلبي، عيدك بالجنة أجمل"، ومنهم من كتب: "الحمدالله الذي بلغنا هذا العيد بصحه وعافيه، ربي يعودنا سنين عديده لا فاقدين ولا مفقودين وأرحم من لم يقضي هذ العيد معنا وأجعل عيده بالجنة أجمل".

ونالت مدينة غزة جزءاً من تغريدات النشطاء على هشتاغ #عيد_الاضحى_المبارك حيث كتب أحدهم: "كل عيد وغزه معلمة العالم معني الوطنية والحرية والكرامة والتضحية والشجاعة، كل ثانية وغزه إلى العودة أقرب، كل عيد وغزه أقوي وأقوي".

ورغم الطابع الرسمي على التغريدات إلا أنها لم تخلوا مطلقاً من بعض النكات والضحكات حيث قال أحدهم وهو يضع صورة لأحد النواب في إحدى الدولة العربية وهو نائم وكتب عليها: "قوم يمه أجو خوالگ"، ونشر أخر فيديو يظهر صورة خروف العيد وهو يرقص وأخر وهو داخل صالون التجميل يستعد للأضحية.

كل عيد وغزه معلمة العالم معني الوطنية والحرية والكرامة والتضحية والشجاعة، كل ثانية وغزه إلي العودة أقرب، كل عيد وغزه أقوي وأقوي????



عيد سعيد لكل أهل غزه ????

عيد سعيد #عيد_الاضحي_المبارك #غزة_بيوم_العيد #ثائرون_فلسطينيون — Nora Eltomey???? (@nora_eltomey00) ٢١ أغسطس ٢٠١٨

أفرح أتبسط وأبسط اللي حواليك???????????????????? #عيد_الاضحي_المبارك — Youssef el sherif (@ElSherif) ٢١ أغسطس ٢٠١٨

جعل الله عيدكم فرحة بأعمال قُبلت ، وذنوب مُحيت ، ودرجآت رُفعت ، ورقاب عُتقت..



عيدگم مبآرك ????????????#عيد_الاضحي_المبارك pic.twitter.com/WPvaMNLHma — ✨منــار الليث✨ (@000aaa_000aaa) ٢١ أغسطس ٢٠١٨

قوم يمه أجو خوالگ ???? #عيد_الاضحي_المبارك pic.twitter.com/3ygVMwbq7J — وزير السعادة نامق (@ali_salt85) ٢١ أغسطس ٢٠١٨

في #عيد_الاضحى_المبارك نستحضر معاني الطاعة لله عز وجل ومعاني الفداء والتضحية، أعاده الله عليكم وعلى وطننا الحبيب بخير وأمن واستقرار???????????? — عناية عزالدين (@InayaEzzeddine) ٢١ أغسطس ٢٠١٨

#عيد_الاضحي_المبارك



الحمدالله الذي بلغنا هذا العيد بصحه وعافيه ، ربي يعودنا سنين عديده لا فاقدين ولا مفقودين وأرحم من لم يقضي هذ العيد معنا وأجعل عيده بالجنة أجمل ???? — أ . طلال العنزي (@talalalenazi_9) ٢١ أغسطس ٢٠١٨

#عيد_الأضحى_المبارك



⠀..جاء العيد وأبي في أحضان القبر، وفي ذاكرتي صوته، وفي قلبي ألم فقدانه، رحم الله فقيد قلبي، عيدك بالجنة أجمل..???????? pic.twitter.com/8WEvgxlqJP — ‏ ‏﮼الانيق ღ ♡ (@vv77vvl) ٢١ أغسطس ٢٠١٨

لا لا لا ! شكل الخروف هو اللي بيذبحهم :

#عيد_الاضحي_المبارك pic.twitter.com/7D5hbo4YQS — عزيز تقني (@iAl3eez) ٢١ أغسطس ٢٠١٨