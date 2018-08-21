شهدت ازدحاماً كبيراً.. مسلمو اليونان وألمانيا يؤدون صلاة العيد

شهدت المساجد في ألمانيا واليونان ازدحامًا لافتًا، صباح اليوم الثلاثاء، بمناسبة صلاة عيد الأضحى المبارك.

وأقبل المسلمون في المدن الألمانية، وخاصة العاصمة برلين، على المساجد لأداء صلاة العيد في أجواء مليئة بالبهجة والسرور.

واضطر البعض للصلاة في باحات المساجد بعد امتلائها بالكامل في بعض المناطق، مثل مسجد الشهداء في العاصمة الألمانية برلين.

أما في العاصمة اليونانية أثينا، فاضطر المسلمون لأداء صلاة العيد في مصليات صغيرة في أقبية المباني بسبب انعدام المساجد المكشوفة.

وفي مدينة سيلانيك اليونانية، أدى عدد كبير من المسلمين صلاة العيد في مسجد "يني" (الجديد) العثماني.

ونشر رئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس، رسالة تهنئة بمناسبة العيد عبر حسابه في موقع "تويتر".

وأثينا هي العاصمة الأوروبية الوحيدة التي لا يوجد فيها مسجد، ويقدر عدد المسلمين فيها بـ 200 ألف نسمة.

وبدأت أعمال بناء أول مسجد بالمدينة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بعد غموض اكتنف مصيره لسنوات، وتأجل افتتاحه 3 مرات.

وتسببت العوائق القانونية والبيروقراطية والاعتراضات، في تأخير إنشاء المسجد، الذي صدر قرار الحكومة بإنشائه قبل نحو 11 عام.

ويقام المسجد مكان بناء قديم، عائد للقوات البحرية في منطقة "اليوناس"، بضاحية "فوتانيكوس" في أثينا.

وتبلغ مساحة المسجد حوالي 850 مترا مربعا، وسيتسع لحوالي 350 شخصا، ولن تكون له مئذنة.