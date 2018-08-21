الاحتلال يزعم اجراء تحقيق في استشهاد فلسطينيين على حدود غزة

أصدر المدعي العسكري للاحتلال الإسرائيلي شارون أفيك، اليوم الثلاثاء، أوامره للشرطة العسكرية، بفتح تحقيق في حادثيْن تعرضا فيهما فلسطينيين اثنين، لإطلاق نار من قبل قناصة من جيش الاحتلال.

والحادث الأول، استشهد فيه عبد الفتاح عبد النبي (17 عاما)، من قرية بئر النعجة شمال قطاع غزة، في الذكرى الـ 42 ليوم الأرض الفلسطيني، الذي صادف الثلاثين من آذار- مارس الماضي، وهو الفاتح لـ "مسيرات العودة الكبرى".

واستشهد في الحادث الثاني، في 13 من يوليو- تموز الماضي، عثمان حلس (15 عاما)، في منطقة معبر "كارني"، قرب السياج الفاصل بين "إسرائيل" والقطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه، إن هناك "شبهات تشير إلى أنه تم إطلاق النار في الحادثيْن، خلافًا لتعليمات وقواعد إطلاق النار".

واستشهد عبد النبي برصاصة في ظهره، بينما يحاول الهروب من القناصة، وهو يحمل إطارا للسيارات، بينما استشهد حلس وهو يحاول التسلق على السياج الحدودي.

يُشار إلى ان جيش الاحتلال الإسرائيلي يضرب بعرض الحائط كافة القوانين الدولية والإنسانية منذ بداية احتلاله لفلسطين عام 1948 وحتى يومنا هذا، حيث تعرض أبناء شعبنا الفلسطيني لجرائم حرب من قبل جنود الاحتلال ولم يُسجل في التاريخ أن جندياً "إسرائيلياً" عرض على دولية لارتكابه جرائم بحق الشعب الفلسطيني.