ملايين المصريين يؤدون صلاة الأضحى في الساحات

أدى ملايين من المصريين، الثلاثاء، صلاة عيد الأضحى في أكثر من خمسة آلاف ساحة، وسط مظاهر فرح وتكبيرات لم تخل من تواجد أمني.

ووفق لتقارير محلية، امتلأت مساجد وساحات العاصمة القاهرة بالمصلين، لاسيما "عمرو بن العاص" و"الأزهر" و"الحسين".

وهو ما تكرر في محافظات مصر (27)، وسط أجواء إيمانية وتكبيرات.

وخصصت وزارة الأوقاف المصرية 5813 ساحة لأداء صلاة العيد على مستوى مصر.

عقب الصلاة، شهدت الساحات ألوان عدة لمظاهر الفرحة والاحتفاء بالعيد، لاسيما مع إقبال الأسر على شراء بالونات ولعب لأطفالهم، وتبادل التهاني، في ظل تواجد أمني.

وانحصرت خطب عيد الأضحى في الحديث عن الإحسان وصلة الرحم وأهمية الأعياد.

كما ركزت بعض خطب العيد على آداب الذبح، صلة الرحم، العبادات والأعياد في الإسلام وأهمية الدعوة إلى التسامح ونبذ الخلافات.

ومن أبرز مظاهر أول أيام عيد الأضحى في مصر: الصلاة، ذبح الأضاحي، تناول اللحوم والذهاب إلى المنتزهات.