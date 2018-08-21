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مسلمو أستراليا والسويد والفلبين ولندن يؤدون صلاة الأضحى

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:26 - 21 اغسطس 2018
صلاة العيد في الفلبين صلاة العيد في الفلبين
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اكتظت المساجد في أستراليا والسويد والفلبين، صباح الثلاثاء، بالمسلمين القادمين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

وشهدت هذه المساجد ازدحاما كبيرًا من المسلمين بمختلف أعراقهم، حيث اجتمعوا في الصلاة وتبادلوا التهاني بمناسبة العيد.

وفي منطقة بانغسامورو بجزيرة "مينداناو" جنوبي الفلبين، توافد المسلمون إلى المساجد في وقت مبكر لأداء صلاة العيد.

ويقيم حوالى 5 ملايين مسلم في "بانغسامورو" التي يعيش بها شعب مورو المسلم، وصدر مؤخرًا قانون يمنحها الحكم الذاتي.

أما في العاصمة السويدية ستوكهولم، فقد وجد المسلمون صعوبة في إيجاد أماكن في المساجد لكثرة الإقبال على صلاة العيد.

وشهد مسجد "Fittja" الكبير في ستوكهولم، التابع لرئاسة الشؤون الدينية في تركيا، ازدحامًا كبيرًا من قبل المصلين.

الصلاة في لندن

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صلاة العيد في الفلبين
 

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