بدء تنفيذ مشروع حقوق المزارعين في الحماية والتمثيل بالضفة المحتلة

بدأ اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين، تسليم المزارعين مواد وأدوات وشبكات ري وتنكات مياه واسيجه في كل من محافظات طوباس جنين رام الله طولكرم قلقيلية سلفيت وذلك تعزيزا لصمود المزارعين وخاصة أولئك المتضررين من الجدار والمستوطنات وذلك ضمن مشروع دعم حقوق المزارعين في الحماية والتمثيل بتمويل مؤسسة مساعدات الشعب النرويجي NPA.

وأكد رئيس الاتحاد رأفت خندقجي بأننا مستمرون في تعزيز صمود مزارعينا وماضون في مواجهة كل مخططات الاحتلال الهادفة الى التهجير وتوسيع الاستيطان نحن وكل الشرفاء في هذا العالم.

وقد شكر المزارعون هذه الجهود المبذولة مؤكدين بان المزارعين هم الدرع الحامي لهذه الارض ويأتي هذا انسجاما مع رؤية الاتحاد كونه إطار تمثيلي للمزارعين يعني بالدفاع عن حقوق المزارعين ودعم صمودهم وتثبيتهم في أراضيهم.