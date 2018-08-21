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زكاة الدرج توزع 24 ألف شيكل عدية عيد الأضحى للمحتاجين

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:20 - 21 اغسطس 2018
توزيع الزكاة توزيع الزكاة
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نفذت لجنة زكاة الدرج مشروع "عيدية عيد الأضحى"، صباح اليوم بتكلفة بلغت (24000) شيكل وزعت على 120أسرة فقيرة، في مقرها بالدرج شرق مدينة غزة.

وجاء المشروع، من أجل الوقوف بجانب المحتاجين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهونها في غزة، ولإدخال السعادة على قلوب أطفالهم في أيام العيد.

بدوره أوضح رامي العشي المدير التنفيذي للجنة، أن الطاقم الإداري والتنفيذي لزكاة الدرج متواصل في السعي لوتوفير الدعم والمساندة للفقراء مساندةً لهم وتعزيزاً لصمودهم وسط الحصار الظالم على غزة.

وأعرب العشي، عن شكره لكل من يساهم في مساعدة الأسر المستورة بغزة ويحرص على حل أزماتهم المعيشية.

 