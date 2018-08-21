تكية غزة الخيرة توزيع 800 وجبة طعام على الأسر المستورة بغزة

وزعت تكية غزة الخيرية التابعة للجنة زكاة الدرج،800 وجبة طعام مكونة من "الأرز والدجاج المشوي" عصر اليوم بمناسبة يوم عرفة إفطاراً للصائمين من الأسر المستورة في مدينة غزة، وذلك مواصلةً لعملها الخيري في مساعدتهم وفق الأهداف التي وضعتها لذلك.

وقال عمر مراد نائب رئيس اللجنة: "إن التكية تعمل وفق الأهداف التي وضعتها من أجل تحقيق التكافل الاجتماعي، والتخفيف من الضائقة المالية التي يمر بها أهالي غزة، وإحياء للمناسبات والأعياد في ظل الحصار المطبق على القطاع، وأنها مستمرة في العمل حتى تصل لكل محتاج وتقف بجانبه".

وأوضح، استفادة 400 أسرة مستورة من الطعام الذي وزع بمناسبة يوم عرفة، حصلت كل واحدة على عدد وجبات يكفي لإشباع أفرادها، داعياً أهل الخير إلى المساهمة في دعم التكية من أجل الحفاظ على استمرارية عملها في تقديم المساعدة للمحتاجين.

وبدوره هنأ مراد، باسم إدارة التكية الشعب الفلسطيني والأمة العربية والاسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أملاً أن يأتي العيد القادم وقد تحررت بلادنا من الاحتلال.