موقف محرج لمشجع "متسرع" لا يحسد عليه!

تعرض مشجع لنادي "فينلو" لموقف محرج بعد احتفاله "المتسرع" بهدف لفريقه في شباك أياكس أمستردام، خلال اللقاء الذي أقيم لحساب الجولة الثانية من منافسات الدوري الهولندي لكرة القدم.

وقبل نهاية الشوط الأول من المباراة بلحظات، أحرز مارتين سامويلسون مهاجم "فينلو" هدفا مشكوكا في صحته، إلا أن أحد مشجعي الفريق، لم ينتظر القرار النهائي لحكم المباراة، ليعبر عن سعادته بالهدف باستعراض عضلاته أمام أنظار بعض من مشجعي أياكس، الذين التزموا الهدوء والصمت.

وبعد مشاهدة الحكم للقطة الهدف بالاعتماد على تقنية "VAR" قرر إلغاء الهدف، ليجد مشجع "فينلو" نفسه في موقف لا يحسد عليه، وأصبح محط سخرية لمشجعي أياكس.

وانتهت المباراة بفوز أياكس بهدف نظيف حمل توقيع المهاجم دوشان تاديش.

وبهذا الفوز رفع فريق العاصمة الهولندية رصيده إلى 4 نقاط، بينما تجمد رصيد "فينلو" عند 3 نقاط.