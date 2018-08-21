نصائح للتعامل مع أضحية العيد

يستعد المسلمون في بقاع الأرض كافة اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك إلى ذبح الأضحية تقرباً إلى الله عز وجل واقتداءً بسنة النبي إبراهيم عليه السلام عندما أمره الله تعالى بذبح ولده إسماعيل عليه السلام.

"وكالة فلسطين اليوم" تقدم بعض النصائح للتعامل مع أضحية العيد

1- عدم إجهاد الأضحية قبل الذبح ويأتي الإجهاد من خلال لعب الأطفال مع الأضحية وقتا طويلا وإجبارها على الجري.

2 – الراحة إجبارية قبل الذبح وينصح بوضع الأضحية تحت الصوم يوما قبل الذبح، (يكون الصوم عن الطعام فقط مع تقديم كميه وفيرة من الماء لضمان نظافة الأمعاء.

3 – عدم مسك الأضحية وجذبها من الصوف فذلك يفسد لحم مكان المسك.

4 – أختر سكينا حادا من أجل إراحة الضحية، وأثناء عملية السلخ استعمل آلة النفخ فان لم تكن لديك فاحرص على عدم إرجاع الهواء المنفوخ إلى فمك.

5 – أخرج الأحشاء بسرعة واحذر من تأجيل هذه العملية فهناك من يتعجل الذبح وينتظر حتى يأتي جاره أو أحد أقربائه لكي يتم العملية، وهذا خطأ فالأحشاء تفسد ببقائها داخل الجسم وان تعدى البقاء الست ساعات فسدت كل الأضحية.

6 – أثناء السلخ احرص على عدم إصابة المرارة والمثانة البولية فلمس المادتين للحم تفسده.

7 – يجب شطف الضحية جيدا بالماء البارد النظيف وتكرار الشطف من الداخل والخارج.

8 – عدم تقطيع الأضحية في اليوم الأول دون أن تجف، بل من الأحسن تركها إلى اليوم الثاني حتى نتأكد من خلوها من أمراض كثيرة.

9 – انتبه فجسم الأضحية الشديد الخضرة يدل على إصابة الأضحية قبل الذبح بإصابات طفيلية ولم تعالج واللحم غير صالح للاستهلاك.

10 – للحصول على لحم أطيب وأكثر طراوة يفضل حفظ اللحم في درجه حرارة الثلاجة وطهيه في اليوم التالي.