ممثل الجهاد في لبنان يوجه رسالة مهمة لحجاج بيت الله الحرام

دعا ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان إحسان عطايا، حجاج بيت الله الحرام للاتحاد على قلب رجل واحد وتلبية نداء الجهاد لاستكمال المناسك في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وقال عطايا في تصريح له: "يا كل أحرار العالم هذا هو العدو الصهيوني المجرم ينتهك مقدساتنا، ويقتل أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل؛ من مقعدين، وإعلاميين، ومسعفين، ومدنيين، فماذا أنتم فاعلون؟!، وماذا تنتظرون؟!".

وأكد أن "المشروع الصهيوني المدعوم من الغرب ومن اللاهثين وراء التطبيع مع العدو الصهيوني، لن يتوقف عند حدود فلسطين الجغرافية، بل سيتعداها ليهيمن على ثروات عالمنا العربي ومقدراته، ويعيث فسادًا في بنيانه ومؤسساته، ويزعزع الأمن والاستقرار في بلادنا، عبر أدواته المختلفة؛ من شبكات عملائه المزروعة هنا وهناك، أو خلاياه الأمنية النائمة بانتظار الأوامر، أو رجال أعماله الأثرياء والإعلاميين المنتشرين في كل مكان".

وطالب أصحاب النخوة من العرب والمسلمين بالمساهمة في تحرير فلسطين، ونيل شرف الجهاد والرباط على ثورها، قائلاً: "آن الأوان لابتكار الوسائل الفعالة لمواجهة أخطر مشروع في منطقتنا، احجزوا مكانًا مشرفًا لكم في سجل التاريخ المشرق الذي يدوّن ملاحم العزة والكرامة والشهامة والبطولة على أرض فلسطين الطاهرة".

وحيا ممثل الجهاد في لبان أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة أهل غزة هاشم، قائلاً: "طوبى لكم، لأنكم تحملون اسم فلسطين، وتتمسكون بهوية وطنكم المغتصب، طوبى لكم، لأنكم قدمتم الشهداء والجرحى والأسرى على طريق تحرير فلسطين، طوبى لكم، لأنكم قهرتم العدو الصهيوني المدجج بأحدث أنواع السلاح، وأربكتم قادته المتغطرسين، ورفعتم اسم فلسطين عاليًا، طوبى لكم، لأنكم تروون الأرض بدمائكم، وتمدون الجسور بتضحياتكم، وترسمون قوس النصر بصبركم، وتعبدون الطريق بصمودكم، لتحرير فلسطين".

وهنأ عطايا باسم حركة الجهاد الإسلامي في لبنان جميع المسلمين، واللبنانيين عمومًا، بحلول عيد الأضحى المبارك، راجيًا الله تبارك وتعالى أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، وأن يمن علينا بالنصر والتحرير والعودة.