الحمدالله يؤكد أن تضحيات شعبنا في غزة يجب أن تنهي الحصار وتزيل الاحتلال

أكد رئيس حكومة الوفاق رامي الحمد الله، أن تضحيات أبناء شعبنا في قطاع غزة خاصة في مسيرات العودة وكسر الحصار يجب أن تُقابل برفع الحصار عن القطاع وإزالة الاحتلال.

وقال الحمد الله نيابة عن رئيس السلطة محمود عباس خلال وضع اكليلا من الزهور على ضريح الشهيد عرفات: "إن صفقة العصر لن تمر، والأولويات لمقاومة صفقة العصر هي أن لا نسمح بفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وأن الحل الامثل لإزالة الاحتلال ورفع الحصار هو الوحدة الوطنية".

وجدد الحمد الله دعوته إلى حركة حماس قائلاً: "ادعو حماس مجددا إلى الالتزام بمبادرة الرئيس عباس وتمكين حكومة الوفاق الوطني في قطاع غزة، والتي هي جاهزة للقيام بكافة مسؤولياتها في القطاع، وعندما نتحدث عن التمكين لا يجب أن يكون هناك جهاز قضائي في الضفة وجهاز قضائي آخر في القطاع، ونتحدث عن الأمن وعن الأراضي، وعن عودة الموظفين القدامى، والسيطرة الفعلية".

وكان الحمد الله أدى صلاة عيد الاضحى المبارك في مقر الرئاسة برام الله، وقال: "باسم الرئيس عباس اهنئ ابناء شعبنا في داخل الوطن والشتات بمناسبة حلول عيد الاضحى، وانشاء الله العيد القادم ان تحرر البلاد وتقام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس المحتلة، وندعو بالرحمة لشهداء فلسطين، ونستذكر الأسرى ونقول لهم بأن همهم هو الأول لدى القيادة، ونتمنى الفرج القريب لهم، وملتزمون بدعم عائلاتهم".

وأضاف: "نوجه التحية للإخوة المرابطين والاخوات المرابطات في المسجد الاقصى، القيادة تضع القدس على رأس أولوياتها، والحكومة بتوجيهات القيادة ستسعى لتوفير كافة مستلزمات أهلنا في المدينة المقدسة، وكذلك نوجه التحية لأهلنا في الخان الأحمر البوابة الشرقية للقدس، الذين يبطلون مخططات الاحتلال وصفقة العصر لفصل الضفة الغربية عن القدس المحتلة وتقسيم الضفة الغربية، والقضاء على حل الدولتين".