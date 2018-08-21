الحجاج يرمون جمرة العقبة ويتجهون لطواف الإفاضة

بدأ حجاج بيت الله الحرام التوجه بعد صلاة الفجر اليوم من مزدلفة إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي ثم يؤدون طواف الإفاضة في الحرم المكي.

وقد أدى الحجاج الذين يقدر عددهم هذا العام بنحو 2.4 مليون شخص، مساء أمس صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير مع قصر العشاء، والتقطوا بعدها الجمرات وباتوا ليلتهم في مزدلفة.

وتعد النفرة من عرفات إلى مزدلفة المرحلة الثالثة من مراحل تنقلات حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة لأداء مناسك حجهم.

ويقضي الحجاج في منى أيام التشريق الثلاثة (11 و12 و13 من ذي الحجة) لرمي الجمرات الثلاث، ويمكن للمتعجلين من الحجاج اختصارها إلى يومين فقط، حيث يتوجه إلى مكة لأداء طواف الوداع وهو آخر مناسك الحج.

وأيام الحج الستة هي: يوم التروية، يوم عرفة (الركن الأعظم من الحج)، ويوم النحر ثم أيام التشريق الثلاثة.