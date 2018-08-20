ليبرمان: أمريكا تُتيح لنا مجالًا كبيرًا للمناورة

التقى وزير حرب الاحتلال، أفيغدور ليبرمان اليوم الاثنين بمستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، وتباحث واياه العديد من الشؤون الأمنية منها الأوضاع في إيران، سوريا، لبنان وقطاع غزة.

وأكد مصدر، أن ليبرمان شكر بولتون على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل مؤكدا "لدينا رئيس داعم ومؤيد في البيت الأبيض وهذه الادارة داعمة جدا، وهذا يُتيح لنا مجالًا كبيرًا للمناورة بمواجهة أعدائنا من الشمال والجنوب".

وأضاف ليبرمان، "إسرائيل تستفيد كثيرًا من ذلك. شكرًا لك جون، فإن مساهمتك لأمن اسرائيل كبيرة جدًا".

وعبر صفحته على الفيسبوك أعلن ليبرمان "عرضت على جون بولتون مستشار الأمن القومي للولايات المتحدة، خريطة لكافة الأنفاق التي دمرناها في قطاع غزة. هذا إنجاز استخباراتي تنفيذي تكنولوجي عملاق، وتم تحقيقه بفضل كفاءات ومهارة وإبداع رجال جهاز الأمن".

ويوم أمس الأحد، استضاف رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو المبعوث الأمريكي بولتون على مأدبة عشاء أقيمت في مقر رئيس الوزراء في القدس، شارك بها السفير الأمريكي لدى إسرائيل دافيد فريدمان، والسفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة رون ديرمر.

وقال نتنياهو في مستهل اللقاء "أيها السفير بولتون، يا جون، يسرني أن أراك. إننا صديقين منذ سنوات طويلة وأستطيع أن أشهد بأن في إطار منصبك وخارجه أنت صديق حقيقي لإسرائيل، وداعم متحمس للتحالف الأمريكي الإسرائيلي".

وكان بولتون، قد أكد في وقت سابق، الأحد، أن بلاده وإسرائيل، تتطلعان إلى إبعاد إيران ومجموعاتها المسلّحة، من ساحات القتال في سوريا والعراق، ووقف المساعدات الإيرانية إلى حزب الله اللبناني.

وذكر بولتون، أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، وجّه ضربة قوية للاقتصاد هناك، وبقدرة حرس الثورة وقوة القدس، على المبادرة لنشاطات هجومية في الشرق الأوسط.