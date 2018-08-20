منفذ عملية زيكيم هو الشهيد هاني المجدلاوي من جباليا

أفادت مصادر محلية اليوم الإثنين، أن الشاب الذي استشهد صباح اليوم ، على شاطئ زكيم بعد تسلله من قطاع غزة هو الشهيد هاني محمد المجدلاوي، من شكان شمال قطاع غزة.

و كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت قتل فلسطيني، اليوم الاثنين، بدعوى تسلله لمنطقة "زيكيم" شمال قطاع غزة.

ووفقاً لموقع حدشوت 24 العبري؛ فإن شابًّا تسلل إلى منطقة "زيكيم"، قرب شمال قطاع غزة، مسافة 500 متر وتبادل إطلاق النار مع قوة "إسرائيلية".

وذكر أن الشاب استهدف بقذيفة من إحدى الدبابات وطائرة مسيرة.

ونشر الموقع صورة لشاب ممدّد على الأرض وحوله دماء وقطعة سلاح من نوع كلاشينكوف.

وفي وقتٍ مبكرٍ، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي تعرض قوات تابعة له لإطلاق نار، صباح اليوم الاثنين، من فلسطيني شمال قطاع غزة، منبهًا إلى أن القوة ردت بإطلاق النار على المنفذ.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إن قواته استهدفت "شخصا" عبر إطلاق النار عليه شمال قطاع غزة، زاعمًا أنه أطلق النار على الجيش.

وأكد في بيان له، عدم وقوع إصابات في صفوف قوات الاحتلال أو أي أضرار مادية، دون أن يتطرق لمصير الفلسطيني منفذ إطلاق النار.

ولم تُفد وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، بأي معلومة حول صحة الفلسطيني المستهدف.