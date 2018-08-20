الحكومة تطالب بتوفير الدعم اللازم لحماية "الاقصى"

طالب المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، حكومات الأمتين العربية والإسلامية، بتوفير الدعم الشامل واللازم من اجل حماية المسجد الاقصى المبارك .

وقال المحمود في بيان صحفي، اليوم الإثنين، لمناسبة الذكرى الـ49 لجريمة احراق الجامع القبلي داخل المسجد الأقصى، إنه رغم مرور نصف قرن على وقوع الجريمة المروعة، الا ان تلك النيران لم تنطفئ حتى يومنا هذا، لأن الاحتلال يصر على استمرار إشعالها عبر اعتداءاته اليومية على المسجد الاقصى وسائر المقدسات الاسلامية والمسيحية في مدينة القدس العربية المحتلة .

وأكد أن القدس وفي القلب منها المسجد الاقصى خط أحمر، وهي قلب فلسطين وتمثل اقدس مقدسات العرب والمسلمين والمؤمنين في مشارق الارض ومغاربها، ولن يسمح احد بالمساس بها، وشدد على ان استمرار الاحتلال في محاولات المساس بالمقدسات يدفع الى تحويل الصراع الى ديني، طالما حذر الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، من مخاطره على بلادنا والمنطقة والعالم.

وفي سياق آخر، هنأ المتحدث باسم الحكومة، ابناء شعبنا في كافة اماكن تواجدهم، والاسرى في معتقلات الاحتلال، وأهالي الشهداء والجرحى، لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، كما توجه بالتهاني الى الأمتين العربية والاسلامية بحلول هذه المناسبة.