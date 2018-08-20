كشفت مصادر صحفية عبرية، النقاب عن إصابة عشرات الإسرائيليين بـ "حمى النيل الغربي"، وسط مخاوف من تفشي الفيروس.

وينتشر هذا الفيروس عادة بين البشر عن طريق البعوض الذي أصيب بالعدوى بعد تغذيه على دم طيور مصابة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية ، إن من بين المصابين ستة في حالة خطرة، يتلقى أحدهم العلاج بالمستشفى وهو يعاني من إصابة خطيرة في جهازه العصبي.

وأكدت الصحيفة أنها حصلت على معلومات خاصة أفادت بأن العشرات أصيبوا بالمرض، معظمهم في وضع مرضي ما بين خفيف إلى متوسط.

وفي السياق ذاته، أشارت الصحيفة إلى عقد وزارة الصحة والبيئة الإسرائيليتين، اجتماعا طارئا لمناقشة التدابير اللازم اتخاذها بُعيد إصابة عشرات الإسرائيليين بحمى النيل الغربي.

ووفقاً لتقرير وزارة البيئة الإسرائيلية، فقد تم العثور على بعوض مصاب بالفيروس في سبع عينات، في منطقة تل أبيب ومحيطها وشمالي "اسرائيل" .

وحذر تقرير الوزارة من أن هذه النتيجة تزيد من خطر تفشي المرض عند البشر.