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الاحتلال يسلم إخطارات بوقف البناء في محلات تجارية جنوب غرب جنين

  • فلسطين اليوم - جنين
  • 15:59 - 20 اغسطس 2018
هدم منزل الاسير القمبع 3 هدم منزل الاسير القمبع 3
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سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أصحاب محلات تجارية في بلدة برطعة خلف جدار الضم والتوسع العنصري جنوب غرب جنين بالضفة المحتلة، إخطارات بوقف البناء في محلاتهم.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال ترافقها ما تسمى "دائرة التنظيم والبناء" الإسرائيلية، اقتحمت البلدة وداهمت منطقة السوق التجاري قرب الوادي وسلمت إخطارات بوقف البناء في أكثر من 10 محلات تجارية، بحجة أنها غير مرخصة.

يشار إلى أن بلدة برطعة تتعرض لانتهاكات مستمرة من قبل قوات الاحتلال تتمثل بمنع البناء وهدم المنازل، والمداهمات والاعتقالات، والتنكيل بالمواطنين على الحاجز العسكري المقام على أراضي البلدة.

 

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