الاحتلال يهدم خيمة ويعتدي على شاب بالضرب في مسافر يطا

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون، اليوم الاثنين، خيمة واعتدت على شاب بالضرب، في مسافر يطا، جنوب الخليل بالضفة المحتلة.

وأفاد منسق اللجان الوطنية والشعبية جنوب الخليل راتب جبور، بأن قوات الاحتلال وعددا من المستوطنين هدموا خيمة في منطقة "اقويقيس" في مسافر يطا تعود ملكيتها للمواطن يوسف أيوب أبو عرام، واستولوا على مواد بناء وأخشاب كانت ستستخدم لترميم الغرفة السكنية التي تؤوي عائلته.

وأضاف أن المستوطنين حاولوا الاستيلاء على الغرفة، فيما اعتدى جنود الاحتلال بالضرب على المواطن باسل محمد أبو عرام، ما تسبب بإصابته برضوض وكدمات.