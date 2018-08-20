مستوطنون ينتهكون حرمة الأقصى يوم عرفة

في الوقت الذي يقف حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفات الطاهر اليوم الاثنين، اقتحمت مجموعات من المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بينما تحول المسجد الشريف إلى ما يشبه ثكنة عسكرية لجنود الاحتلال.

وقالت مصادر محلية إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، بينما تتوالى مجموعات أخرى وتستعد لاقتحامه على شكل مجموعات في ظل تحويل المسجد الشريف لثكنة عسكرية لكثرة قوات الشرطة.

وكانت شرطة الاحتلال أعلنت الأحد عن إغلاق المسجد الأقصى أمام مجموعات المستوطنين والسياح الأجانب خلال أيام عيد الأضحى من صباح الثلاثاء وحتى مساء الخميس.

في غضون ذلك، دعت منظمات استيطانية متطرفة لإقامة صلاة تلمودية في المسجد المبارك عشية الأعياد اليهودية، معتبرة أن "زمانها ووقتها قد حان في المسجد الأقصى".

ودعت الجماعات التي تنشط ضمن ما يسمى "اتحاد منظمات الهيكل" أنصارها والمستوطنين إلى المشاركة الواسعة في صلاة تلمودية جماعية في ساحات المسجد الأقصى، والجهر بصلوات "التوبة اليهودية".