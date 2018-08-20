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الاحتلال يهاجم بسطات الباعة ويعتدي على البائعات بالقدس

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 13:22 - 20 اغسطس 2018
بسطات القدس بسطات القدس
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هاجمت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال في القدس، تحرسها قوة عسكرية، اليوم الاثنين، بسطات الباعة وسط القدس واستولت عليها.

وأفاد شهود عيان، أن الحملة تركزت في شارع صلاح الدين قُبالة سور القدس التاريخي من جهة باب الساهرة، واستهدفت البائعات، وتخللها الاعتداء على عدد منهن، وتحرير مخالفات مالية لعدد آخر.

يُشار إلى أن البائعات اعتدن عرض سلعهن في هذه المنطقة منذ عقود، خاصة في مثل هذه الأيام عشية عيد الأضحى، فيما تحاول بلدية الاحتلال القضاء على أي مظهر فلسطيني في المدينة، ومنها ملاحقة البائعات والاستيلاء على بسطاتهن.

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